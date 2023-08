Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in zwei Kitas - Täter entwenden Laptops und Tresor

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sauerbruchstraße

14.07.2023, 14.00 Uhr - 02.08.2023, 12.25 Uhr

Wolfsburg, Mecklenburger Straße

26.07.2023, 12.00 Uhr - 02.08.2023, 12.00 Uhr

Unbekannte sind in zwei Kindertagesstätten im Wolfsburger Stadtgebiet eingebrochen. In beiden Fällen wurden die Taten am Mittwochmitttag entdeckt. Der Tatzeitraum erstreckt sich in einem Fall über eine, im anderen Fall über zwei Wochen.

Zwischen Freitag, dem 14. Juli 2023 14.00 Uhr und gestrigem Mittwoch 12.25 Uhr brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte in der Sauerbruchstraße ein. Dabei entwendeten sie nach ersten Feststellungen zwei Laptops.

Wie die Täter ins Objekt gelangt sind und was sie eventuell noch alles entwendet haben ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Zwischen Mittwochmittag vergangener Woche und ebenfalls gestrigem Mittwochmittag gelangten möglicherweise dieselben Täter auf das Gelände einer Kindertagesstätte an der Mecklenburger Straße.

Hier versuchten sie zunächst vergeblich verschieden Fenster und Außentüren mit zerstörerische Kraft zu öffnen; Türen und Fenster hielten dem Aktivitäten stand, wurden aber erheblich beschädigt.

Schließlich schafften sie es, gewaltsam ein Fenster zu öffnen und konnten durch dieses ins Innere des Gebäudes einsteigen. Anschließend betraten sie auf der Suche nach sich lohnender Beute verschieden Räume. Dabei versuchten sie verschlossenen Türen mit brachialer Gewalt zu öffnen, was ihnen in einem Fall gelang. Dort entwendeten sie aus einem Unterschrank einen Würfeltresor mit unbekanntem Inhalt.

Danach flüchteten sie unerkannt.

Auch wenn in beiden Fällen der Tatzeitraum sehr weit gefasst ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohnern Passanten oder Fahrzeugführern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell