Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Busunfall, 81-Jähriger leicht verletzt, Vollsperrung

Laer (ots)

Wegen eines Busunfalls auf der Hohen Straße, hat es am Freitagvormittag (20.09.24) eine Vollsperrung in der Innenstadt gegeben. Auf der Hohen Straße, etwa auf Höhe der Hausnummer 3, kamen sich gegen 11.00 Uhr ein 81-jähriger Autofahrer aus Laer sowie ein 64-jähriger Linienbus-Fahrer aus Laer entgegen. Der Bus fuhr in Richtung Darfelder Straße, das Auto in Richtung Borghorster Straße. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel Corsa und dem Bus. Dabei wurde der 81-Jährige leicht verletzt, er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die etwa 25 Businsassen wurden nicht verletzt. Die Hohe Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Pkw wurde abschleppt. Der Sachschaden liegt geschätzt bei rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell