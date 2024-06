POL-COE: Coesfeld/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots) - Erst Partycrasher, dann ins Gefängnis. Ein 34-jähriger Mann erschien am Sonntag (16.06.24) auf einer Party in Coesfeld, obwohl er nicht eingeladen war. Dort wollte er gegen 3 Uhr Drogen verkaufen. Weil der ungebetene Gast Leute anpöbelte, sprach ein 30-jähriger Coesfelder ihn an. Daraufhin schubste der Partycrasher den Mann. Er stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Nach Eintreffen der Polizei gab der ...

