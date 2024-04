POL-PDNR: Presseerstinfo Wohnhausbrand in Neitersen

Leubsdorf (ots) - Am 14.04.2024 kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Leubsdorf. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Inneren wurden Wertgegenstände entwendet. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise auf Tat und Täter entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen ...

