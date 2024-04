POL-PDNR: Sachbeschädigung - Reifen von PKW zerstochen

Bad Hönningen (ots) - Am Samstag, den 13.04.2024 kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen. Nach Vorfahrtsmissachtung kollidierten zwei PKW auf der Straße "Im Strang". Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

