POL-PB: Betrunken drei Menschen mit Pritschenwagen verletzt und geflüchtet

Paderborn (ots)

(mn) Montag, 01.01.2024, 18:42 Uhr, 33106 Paderborn, Frankfurter Weg, Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen.

In den frühen Abendstunden an Neujahr ereignete sich ein Auffahrunfall auf dem Frankfurter Weg in Paderborn. Hier hatte ein 34jähriger Fahrer eines Mercedes Pritschenwagens übersehen, dass in Höhe eines Schnellrestaurants in Fahrtrichtung Heinz-Nixdorf-Ring zwei Pkw vor ihm anhielten. So fuhr er zunächst auf einen mit zwei Personen besetzten BMW auf und schob diesen gegen einen davor stehenden Mercedes. Im BMW verletzte sich die 20jährige Fahrerin, in dem davor befindlichen Mercedes der 21 Jahre alte Fahrer durch den Unfall leicht. Als der 22jährige Beifahrer des BMW den Pritschenwagenfahrer ansprach, setzte dieser mit geöffneter Fahrertür rückwärts, sodass die Tür gegen den jungen Mann stieß und diesen ebenfalls leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer mit seinem Pritschenwagen von der Unfallstelle. Er konnte durch einen Streifenwagen der Polizei im Nahbereich angehalten und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum. Dem Pritschenwagenfahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

