POL-PDNR: Diebstahl von E-Scooter

Linz, Strohgasse (ots) - Am 13.04.2024 wurde der Bewohner eines Hauses in der Linzer Innenstadt gegen 03:45 Uhr von einem Geräusch geweckt. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass in der Nacht offenbar versucht wurde, ein Fenster aufzuhebeln. Der oder die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Linz hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: ...

