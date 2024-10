POL-WI: Bargeld geraubt +++ Abwesenheit ausgenutzt +++ Einbrecher gehen Kellerräume an +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Gestohlene Fahrräder nach Zeugenaufruf wieder aufgefunden

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Bargeld geraubt,

Wiesbaden, An der Ringkirche, Mittwoch, 09.10.2024, 3.30 Uhr

(jh)Am frühen Mittwochmorgen kam es in Wiesbaden zu einem Raub. Ein 54-Jähriger aus Wiesbaden war gegen 3.30 Uhr im Bereich der Straße "An der Ringkirche" unterwegs. Dort sprachen ihn zunächst zwei unbekannte Männer an. Plötzlich umklammerte einer der Täter den Wiesbadener von hinten, während sein Begleiter unter Vorhalt eines Messers Bargeld forderte. Die beiden Täter nahmen das Portemonnaie des 54-Jährigen an sich und flüchteten im Anschluss. Der Wiesbadener blieb unverletzt.

Einer der Täter sei circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und habe eine schmale Statur. Er sei mit einer schwarzen Basecap mit "NY"-Symbol, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen. Zudem habe er eine runde Brille getragen. Der zweite Täter sei ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß und habe eine schmale Statur. Er sei mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Abwesenheit ausgenutzt,

Wiesbaden, Nerotal, Dienstag, 08.10.2024, 7.10 Uhr bis 15 Uhr

(jh)Einbrecher haben am Dienstag in Wiesbaden Beute gemacht. Zwischen 7.10 Uhr und 15 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Nerotal" aus. Die Unbekannten kletterten zunächst auf einen Balkon. Dort drückten sie einen Rollladen nach oben und hebelten die Balkontür auf, bevor sie in die Wohnräume eindrangen und diese durchsuchten. Aus der Wohnung entwendeten die Einbrecher eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten im Anschluss. Der an der Balkontür entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbrecher gehen Kellerräume an,

Wiesbaden, Im See, Egerstraße, Carl-Bender-Straße, Festgestellt am 08.10.2024

(jh)In den vergangenen Wochen wurden mehrfach Kellerräume zum Ziel von Einbrechern.

Zwischen Sonntag, dem 22.09.2024, und Sonntag, dem 29.09.2024, entwendeten Diebe zwei abgeschlossene Mountainbikes im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim. Die Zweiräder der Marken "Cube" und "Merida" waren mit Schlössern in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im See" gesichert. Die Täter entwendeten die Räder im Gesamtwert von circa 1.400 Euro und flüchteten unbemerkt.

In einem Mehrfamilienhaus in der Egerstraße in Wiesbaden-Erbenheim hebelten Unbekannte zwischen Montag, 07.10.2024, gegen 20.30 Uhr und Dienstag, 08.10.2024, gegen 12.45 Uhr insgesamt 10 Kellerverschläge auf. Ob die Täter Beute machen konnten, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.

Lediglich bei einem Versuch blieb es in der Carl-Bender-Straße im Stadtteil Dotzheim. Zwischen Donnerstag, dem 03.10.2024, und Freitag, dem 04.10.2024, versuchten Einbrecher hier die Tür zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro an der Tür.

In allen Fällen nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden, Steinern Straße, Adlerstraße, Schlossplatz, Ratsherrenstraße, Im Sampel, Festgestellt am 08.10.2024

(jh)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere PKW in Wiesbaden beschädigt. In der Steinern Straße, der Ratsherrenstraßen sowie der Straße "Im Sampel" zerkratzten die Täter zwischen dem 07.10.2024 und dem 08.10.2024 insgesamt sechs PKW mit einem unbekannten Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Bereits zwischen dem 17.09.2024 und dem 24.09.2024 hebelten Unbekannte in der Steinern Straße an dem Tankdeckel eines Seat und beschädigten diesen. An dem Auto entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Die Polizei ermittelt und bitte Zeuginnen und Zeugen sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Zwischen dem 07.10.2024 und dem 08.10.2024 beschädigten Unbekannte in der Adlerstraße sowie am Schlossplatz ebenfalls zwei PKW, indem sie den Lack zerkratzten. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Die Polizei bittet erneut darum, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Delikten zeitnah der Polizei mitzuteilen.

5. Gestohlene Fahrräder nach Zeugenaufruf wieder aufgefunden, Wiesbaden, Marktplatz, Samstag, 05.10.2024, 14 Uhr bis 21.30 Uhr

(jh)In einer Pressemeldung der Polizei von Montag, dem 07.10.2024, wurde über den Diebstahl zweier Fahrräder berichtet. Hierauf meldete sich am Dienstag, dem 08.10.2024, bei der Polizei eine aufmerksame Zeugin, welche im Bereich der Marktkirche zwei männliche Personen beobachtet hatte, die zwei Fahrräder schoben und diese im Bereich einer Kindertagesstätte in der Nähe der Marktkirche abstellten. Die Polizei konnte die Fahrräder auffinden. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um die am Samstag, dem 05.10.2024, entwendeten Zweiräder handelte. Diese wurden sichergestellt.

Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat selbst oder die beiden Männer beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

