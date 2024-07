POL-FR: Landkreis Waldshut: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 17-jährigen Mädchen

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 10.07.2024, gegen 23:20 Uhr, hat ein Unbekannter Geld aus einer Wohnung in der Friedrichstraße in Bad Säckingen gestohlen. Der Tatverdächtige war durch eine offene Terrassentüre in das Schlafzimmer der Wohnung gelangt. Dort fand er einen Geldbeutel und entwendete das darin verwahrte Bargeld. Der Wohnungsbesitzer, der sich ...

mehr