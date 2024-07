POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter stiehlt Geld aus Wohnung

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.07.2024, zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr kam es in der Stollbruckstraße auf Höhe der Straße "Im Gaiswasser" in Endingen am Kaiserstuhl zu einer Verkehrsunfallflucht. Offenbar hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen an der Straße geparkten Pkw gestreift und beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle ohne sich um die ...

