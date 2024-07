Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.07.2024, zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr kam es in der Stollbruckstraße auf Höhe der Straße "Im Gaiswasser" in Endingen am Kaiserstuhl zu einer Verkehrsunfallflucht.

Offenbar hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen an der Straße geparkten Pkw gestreift und beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell