POL-FR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - Mindestens 14 Fahrer von hochmotorisierten Pkw im Alter zwischen 19 und 29 Jahren stehen im Verdacht, am Sonntag, 07.07.2024, in den Landkreisen Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben. Gegen 15.15 Uhr konnten acht Tatverdächtige ...

