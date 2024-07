POL-FR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Krozingen (ots) - Am Mittwoch, 10.07.2024, gegen 01:20 Uhr, ereignete sich in dem Kreisverkehr der Bundesstraße 3/Landesstraße 125 ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Geschädigte mit ihrem PKW bereits im Kreisverkehr, als ein bislang unbekannter dunkler PKW in diesen einfuhr. Um ...

mehr