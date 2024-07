POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots) - Durch den Einsatz eines Abflammgerätes ist am Sonntag, 07. Juli 2024, gegen 11:45 Uhr, eine Hecke in der Heemstraße in Brand geraten. Trotz starken Windes setzte eine 52-jährige Frau das Abflammgerät ein, um Unkraut zu vernichten. Durch Funkenflug geriet ein Teil einer nahen Hecke in Brand. ...

