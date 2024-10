Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

27-Jährige mit Messer schwer verletzt - Ehemann derzeit flüchtig Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 08.10.2024, 16.55 Uhr

(mb)Eine 27-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Wiesbaden mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 38-jährige Ehemann steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben, und ist derzeit flüchtig.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde die Tat von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Gegen 16.55 Uhr wurde der Polizei eine häusliche Gewalt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung stellte sich heraus, dass der 38-Jährige seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen hatte, bevor er vom Tatort in unbekannte Richtung flüchtete. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige bislang nicht festgenommen werden. Die Verletzte schwebt derweil nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

