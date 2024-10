Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher am Werk +++ In Geschäfte eingebrochen +++ Diebstahl aus PKW +++ Fahrraddiebe schlagen zu +++ Einbrüche in Keller +++ Beitrag der Polizeiautobahnstation

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, Herschelstraße, Sonnenberger Straße, Johannes-Maaß-Straße, Donnerstag, 10.10.2024

(jh)Einbrecher suchten am Donnerstag in Wiesbaden mehrere Wohnungen heim.

In der Herschelstraße vernahm eine Nachbarin gegen 2.15 Uhr dumpfe Schläge aus einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort schoben Unbekannte den Rollladen hoch und hebelten das dahinter befindliche Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung, bevor sie mit Bargeld und Schmuck mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich flüchteten. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zwischen 9 Uhr und 16.45 Uhr nutzten unbekannte Täter in der Sonnenberger Straße die Abwesenheit der Bewohner einer Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen, welche sie anschließend durchsuchten. Sie entwendeten unter anderem Elektronikartikel und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten anschließend.

In der Johannes-Maaß-Straße hebelten Unbekannte zwischen 7 Uhr und 17 Uhr die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck mit bislang unbekanntem Wert, bevor sie die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in allen Fällen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. In Geschäfte eingebrochen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Rüdesheimer Straße, Yorckstraße, Mittwoch, 09.10.2024 bis Donnerstag, 10.10.2024

(jh)In den letzten Tagen machten sich Einbrecher an mehreren Geschäften in Wiesbaden zu schaffen.

Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 7.50 Uhr am Donnerstag versuchten Unbekannte, die Tür eines Friseursalons in der Dotzheimer Straße aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

In der Rüdesheimer Straße gelang unbekannten Tätern zwischen Mittwoch gegen 20.40 Uhr und Donnerstag um 8.40 Uhr der Einbruch in einen Friseursalon im Souterrain eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher hebelten hier ein Fester auf und betraten so das Gebäudeinnere. Hier nahmen sie Trink- und Wechselgeld in Höhe von über 100 Euro an sich, bevor sie flüchteten.

Zwischen Mittwochmorgen um 8.10 Uhr und Donnerstag um 8.30 Uhr drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Yorckstraße ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster im 1. Obergeschoss auf. Sie durchsuchten die Räume, traten jedoch ohne Beute die Flucht an. Der an dem Fenster entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

In allen vorgenannten Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Jean-Monnet-Straße, Welfenstraße, Festgestellt am Donnerstag, 10.10.2024

(jh)In den vergangenen beiden Tagen hatten es Diebe in Wiesbaden auf die Habseligkeiten von Fahrzeugeigentümern abgesehen.

Seit Mittwoch gegen 16.30 Uhr parkte ein weißer Smart fortwo in der Jean-Monnet-Straße. Als die Besitzerin am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Dach des Cabrios aufgeschlitzt hatten. Die Täter erbeuteten zwei Feuerzeuge, verursachten an dem PKW jedoch einen geschätzten Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

In der Welfenstraße nutzten Diebe am Donnerstagabend ein kurzes Zeitfenster zwischen 22.20 Uhr und 22.30 Uhr und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise über das Fenster Zugang zu einem weißen Transportfahrzeug der Marke "Polaris". Die Täter entwendeten einen Brustbeutel mitsamt Inhalt. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fahrraddiebe schlagen zu,

Wiesbaden-Sonnenberg, Kaiser-Wilhelm-Straße, Mittwoch,09.10.2024, 18.45 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2024, 6 Uhr

(jh)Diebe hatten es am Donnerstag in Wiesbaden auf Fahrräder abgesehen. In der Kaiser-Wilhelm-Straße im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg gelangten Diebe auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise gegen 6.25 Uhr in eine Garage. Aus dieser entwendeten sie drei Mountainbikes bzw. Pedelecs der Marke "Cube" im Wert von mehreren Tausend Euro. Eines der Fahrräder konnte zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

5. Einbrüche in Keller,

Wiesbaden, Friedenstraße, Westendstraße, Festgestellt am 10.10.2024

(jh)Kellerabteile zweier Mehrfamilienhäuser waren in den vergangenen Tagen in Wiesbaden das Ziel von Einbrechern.

In der Zeit zwischen Sonntag gegen 4 Uhr und Donnerstag um 21 Uhr öffneten Unbekannte zunächst mit einem Werkzeug die Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Kellerverschlag und entwendeten aus diesem eine Kette im Wert von circa 160 Euro. In der Nähe des Tatorts konnten zwei verdächtige männliche Personen gesichtet werden. Eine der Personen wird beschrieben als etwa 30-40 Jahre alt und mit einer dünnen Statur. Sie habe an den Seiten kurze und oben längere Haare, trug einen orangenen Kapuzenpullover, eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Hose und graue Sneaker. Die zweite Person wird ebenfalls 30-40 Jahre alt beschrieben. Sie habe eine normale Statur. Die Person trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und schwarz-weiße Sneaker.

In einem Mehrfamilienhaus in der Westendstraße öffneten Einbrecher auf unbekannte Art und Weise zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 2 Uhr das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und gelangten so in dieses. Die Täter entwendeten Waschmittel und Aloe-Vera-Flaschen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro, bevor sie die Flucht antraten.

Zeuginnen und Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu wenden.

6. Aus dem Bereich der Autobahnpolizei

Auffahrunfall auf der A3 - Rettungshubschrauber im Einsatz, Gemarkung Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Freitag, 11.10.2024, 13:23 Uhr

(cw)Freitagmittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 bei Wiesbaden ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen in Höhe des Wiesbadener Vororts Auringen ein Verkehrsunfall, als der 37-jährige Fahrer eines Mercedes nach ersten Erkenntnissen den stockenden Verkehr vor sich übersah und mit dem VW Passat eines 42-Jährigen kollidierte. Der VW wurde anschließend noch auf einen BMW geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer des VW Passat als auch ein im Mercedes befindliches 7-jähriges Kind wurden leicht verletzt. Für die Untersuchung des Kindes war vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt. Rettungswagenbesatzungen brachten beide anschließend in umliegende Krankenhäuser. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Sowohl der Mercedes als auch der VW mussten abgeschleppt werden. Um den Einsatz des Rettungshubschraubers zu gewährleisten, war die Fahrbahn in Richtung Köln für etwa 40 Minuten voll gesperrt. Aktuell kommt es noch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Unfallaufnahme und den Abtransport der Fahrzeuge.

