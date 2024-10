Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Öffentlichkeitswirksame Festnahme nach Bedrohung +++ Einbrecher unterwegs +++ Diebe erbeuten Werkzeug +++ Gaszähler gestohlen +++ Gehhilfe entwendet +++ Auto zerkratzt

Wiesbaden (ots)

1. Festnahme nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Dienstag, 15.10.2024, 19.55 Uhr

(jh)Am Dienstagabend kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz nach einer vorangegangenen Bedrohung mit Waffe. Gegen 19.55 Uhr hatte eine 24-jährige Frau aus Wiesbaden am Platz der Deutschen Einheit ihren 37-jährigen ehemaligen Lebensgefährten bedroht. Dabei hatte sie laut Zeugen eine Schusswaffe bei sich, mit welcher sie auf den 37-jährigen Wiesbadener gezielt habe. Auslöser des Vorfalles waren nach derzeitigem Kenntnisstand Streitigkeiten zwischen den beiden Personen. Die 24-Jährige entfernte sich anschließend mit einer weiteren Person vom Platz der Deutschen Einheit. Im Bereich der Fußgängerzone konnte die 24-Jährige durch eine Streife der Polizei angetroffen und im Anschluss widerstandslos festgenommen werden. Aufgrund der vorherigen Mitteilung über eine durch die Wiesbadenerin mitgeführte Schusswaffe hatten die eingesetzten Beamten ihre Dienstwaffen gezogen. Bei der Durchsuchung der 24-Jährigen konnte in ihrem Hosenbund eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Wiesbadenerin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Bertha-von-Suttner-Straße, Nelkenweg, Lisztstraße, Montag, 14.10.2024 bis Mittwoch, 16.10.2024

(jh)Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Wiesbaden aktiv. Dabei kam es unter anderem zu gleich zwei Einbrüchen in der Bertha-von-Suttner-Straße.

Zwischen Montag, gegen 19.30 Uhr und Dienstag, gegen 11.30 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume, bevor sie die Flucht antraten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür wurden Nachbarn am Mittwoch um 4.25 Uhr geweckt. Die Täter waren in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aufgeschreckt durch die aufmerksamen Nachbarn verließen die Täter die Wohnung fluchtartig in unbekannte Richtung. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter die Wohnung mit leeren Händen verließen.

Im Nelkenweg im Stadtteil Dotzheim öffneten Täter am Dienstag zwischen 8.15 Uhr und 15.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und Sammlermünzen. Anschließend flüchteten sie.

In der Lisztstraße hebelten Unbekannte am Dienstag zwischen 7.25 Uhr und 16.45 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Nach der Absuche der Räumlichkeiten flüchteten sie. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Diebe erbeuten Werkzeug,

Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, Freitag, 11.10.2024, 20.00 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 6.30 Uhr

(jh)Diebe hatten es im Verlauf des Wochenendes in Wiesbaden auf Werkzeug abgesehen. Am Freitag hatte der Besitzer eines Peugeot diesen in der Karl-Marx-Straße im Stadtteil Dotzheim abgestellt. Auf der Ladefläche befand sich eine Metallbox, in welcher unter anderem Werkzeuge lagerten. Als der Besitzer am Montag um 6.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Schlösser der Metallbox überwunden und den Inhalt entwendet hatten. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Gaszähler gestohlen,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Montag, 14.10.2024, 15 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 9 Uhr

(jh)Ungewöhnliche Beute machten Diebe in den letzten Tagen in Wiesbaden. Zwischen Montag gegen 15 Uhr und Dienstag gegen 9 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schiersteiner Straße. Dort entwendeten sie einen Gaszähler und traten mit diesem anschließend die Flucht an.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 um Hinweise.

5. Rollator entwendet,

Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, Dienstag, 15.10.2024, 15 Uhr bis 16.30 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten am Dienstag im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal eine Gehhilfe. Der Rollator im Wert von etwa 100 Euro stand im frei zugänglichen Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Brill-Straße. Diesen Umstand nutzten die Täter zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr aus und entwendeten das Unterstützungsgerät.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden Kontakt aufzunehmen.

6. Auto zerkratzt,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, Montag, 14.10.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 7 Uhr

(jh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen PKW in Wiesbaden zerkratzt. Der weiße BMW parkte seit Montag, gegen 18 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Mainz-Kostheim auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Die Zeit bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr nutzten die Täter aus und beschädigten das Fahrzeug. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell