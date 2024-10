Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tatverdächtige nach Brand ermittelt +++ Einbrecher scheitern an Tür +++ Gefährliche Körperverletzung durch Böller +++ Spiegel gestohlen +++ Einbrüche in Keller +++ Taschendiebstahl

Wiesbaden (ots)

1. Tatverdächtige nach Brand ermittelt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 11.10.2024, 15.25 Uhr

(jh)Nach einem Brand in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Wiesbaden wurden am Dienstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Am vergangenen Freitag brannte in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Straße "Bahnhofsplatz" ein bereits seit längerer Zeit dort abgestellter PKW. Der Innenraum des Fahrzeugs brannte vollständig aus. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch den Brand ebenfalls stark beschädigt. Die Tiefgarage sowie ein angrenzendes Hotel nahmen durch die starke Rauchentwicklung Schaden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 75.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht einer Brandstiftung als Ursache des Feuers. Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren konnten als Tatverdächtige ermittelt werden. Von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, welche am Dienstag entsprechend an den Anschriften der Tatverdächtigen vollstreckt wurden. Alle drei Jugendliche konnten vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Brandstiftung verantworten.

2. Einbrecher scheitern an Tür,

Wiesbaden-Dotzheim, Hertzstraße, Montag, 14.10.2024, 13.30 Uhr bis 14.45 Uhr

(jh)Unbekannte versuchten am Montag in eine Wohnung in Wiesbaden einzubrechen. Dazu unternahmen die Täter den Versuch, mittels körperlicher Gewalt eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hertzstraße aufzustemmen. Zuvor waren sie auf unbekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt. Da die Tür standhielt, flüchteten die Täter unverrichteter Dinge. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Gefährliche Körperverletzung durch Böller, Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Montag, 14.10.2024, 19.20 Uhr

(jh)Durch pyrotechnische Gegenstände wurde am Montag eine Frau in Wiesbaden leicht verletzt. Unbekannte hatten gegen 19.20 Uhr sogenannte Böller durch die geöffnete Tür in den Innenraum eines Supermarktes in der Goerdelerstraße im Stadtteil Klarenthal geworfen. Durch die Auswirkungen der Detonation wurde eine Mitarbeiterin des Geschäfts leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend. Es sollte sich dabei laut Zeugen um zwei Jungen handeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Spiegel gestohlen,

Wiesbaden, Erbacher Straße, Samstag 05.12.2024, 16.30 Uhr bis 12.10.2024, 10.30 Uhr

(jh)Diebe entwendeten in den vergangenen Tagen die Außenspiegel eines PKW in Wiesbaden. Der graue BMW parkte seit Samstag, dem 05.10.2024 in der Erbacher Straße. Als der Besitzer am vergangenen Samstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Außenspiegel des Autos entwendet hatten. Dadurch entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrüche in Keller,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Frankfurter Straße, Sonntag, 13.10.2024 bis Montag, 14.10.2024, 7.45 Uhr

(jh)Einbrecher brachen zwischen Sonntag und Montag in Wiesbaden mehrere Keller auf.

In der Bierstadter Straße nutzten unbekannte Täter die Zeit zwischen Sonntag und Montag, gegen 7.45 Uhr und hebelten die Zugangstür zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses auf. In dem Kellerraum durchsuchten sie mehrere Abteile. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter keine Beute. An der Kellertür entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

In der Frankfurter Straße verschafften sich Einbrecher zwischen Sonntag und Montag, gegen 7.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Dort öffneten die Täter gewaltsam mehrere Kellerverschläge und erbeuteten unter anderem Werkzeug im Wert von etwa 200 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt und bittet darum, Hinweise dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu übermitteln.

6. Taschendiebstahl,

Wiesbaden-Biebrich, Robert-Krekel-Anlage, Sonntag, 13.10.2024, 14 Uhr bis 15 Uhr

(jh)Am Sonntag schlugen Taschendiebe im Wiesbadener Stadtteil Biebrich zu. Eine 48-Jährige befand sich auf einer Veranstaltung im Bereich der Robert-Krekel-Anlage. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr nutzten unbekannte Täter das Gedränge auf der Veranstaltung aus und entwendeten ein Portemonnaie aus dem Rucksack der 48-Jährigen. Anschließend tauchten sie in der Menschenmenge unter. In dem Portemonnaie befanden sich diverse Karten sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 120 Euro.

Die Polizei rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und EC-Karten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden.

7. Geschwindigkeitskontrollen,

Wiesbaden, Am Parkfeld, Montag, 14.10.2024, 21 Uhr bis 23 Uhr

(jh)Am Montagabend führte die Polizei in Wiesbaden Geschwindigkeitsmessungen durch. Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr wurden im Bereich der Straße "Am Parkfeld" Lasermessungen durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Drei Fahrzeugführer müssen sich auf Bußgelder einstellen. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten drei weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Auch in naher Zukunft wird die Polizei Kontrollen durchführen und so einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell