Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in der Friedrichstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (28.09.2024), wurde zwischen 13.36 Uhr und 14.55 h, ein auf dem beschrankten Parkplatz in der Friedrichstraße (ehem. Krasemann-Parkplatz) geparkter schwarzer Opel Grandland durch ein vermutlich weißes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Das andere Fahrzeug flüchtete im Anschluss. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

