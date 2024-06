Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Einlieferungen in die Justizvollzugsanstalt durch Zahlung von Geldstrafen in der Gesamthöhe von 6673,- Euro umgangen

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurde im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrolle ein 44jähriger polnischer Staatsangehöriger als Mitreisender in einem Kfz aus Polen kommend kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1740,00EUR und 320,11EUR Kosten durch Dritte bei der Polizeiinspektion Cham ersparte ihm 58 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Samstag gegen 17:00 Uhr ebenfalls auf der BAB 11 Pomellen aus Polen kommend, wurde ein 46jähriger Rumäne kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls. Nach Zahlung der Geldstrafe von 4500,00EUR und 77,50EUR Kosten ersparte er sich 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe und konnte gegen 21:30 Uhr seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell