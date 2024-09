Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw in Lambrecht zerkratzt

Lambrecht (ots)

Am Samstag (28.08.2024), wurde im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 23.10 Uhr ein in der Hauptstraße (Höhe Schulstraße/Stadtcafe) auf einem Parkplatz geparkter Mercedes-Benz durch unbekannte Täter rundherum zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu melden.

