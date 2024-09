Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierter Unfallfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag (29.09.2024), gg. 08.45 h, beobachteten Zeugen, wie ein BMW aus einer Parkbox in der Weinbergstraße in Neustadt an der Weinstraße rückwärts ausparkte und gegen einen auf der anderen Straßenseite geparkten Pkw stieß. Hiernach flüchtete der BMW. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Pkw an der Wohnanschrift des Flüchtigen angetroffenen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

