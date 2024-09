Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erst gebettelt, dann gestohlen

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Gestern (24.09.24) gegen 15:15 Uhr kam es in Bockenheim zu einem Diebstahl. Wie die 87 Jahre alte Geschädigte angab, klingelte zunächst eine junge Frau bei ihr und bettelte um Geld. Die Seniorin habe die Bettelnde hereingelassen und ihr Brote geschmiert. Die Frau sei jedoch wortlos wieder aus dem Haus gegangen. Danach habe die Geschädigte festgestellt, dass Geld aus ihrem Geldbeutel fehlt. Der Sohn der Bestohlenen habe die Täterin aus dem Haus laufen sehen und die Verfolgung aufgenommen. Dabei konnte er beobachten, dass die Frau in ein Fahrzeug stieg, welches dann davonfuhr. Parallel wurde die Polizei informiert. Die Beamten konnten schließlich das beschriebene Fahrzeug anhalten, die sieben Insassen kontrollieren und die Beschuldigte feststellen. Vier der sieben Personen, darunter die Beschuldigte, sind bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Es dürfte sich um die Gruppe handeln, aus der Einzelne gestern an weiteren Adressen in Bockenheim, aber auch andernorts, an Häusern geklingelt und gebettelt haben. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Nicht selten täuschen Diebe eine Notlage oder andere Situation vor, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen.

