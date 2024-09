Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Serie von Sachbeschädigungen in Iggelbach - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Elmstein/Iggelbach (ots)

Die Polizei Neustadt sucht sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte der Straftaten in Iggelbach, bei denen bislang unbekannte Täter Schrauben in Reifen von Fahrzeugen bohrten. Hierzu wurde bereits am 17.09.2024 ein erster Presseartikel veröffentlicht. Der Polizei Neustadt liegen bislang 14 Anzeigen von Geschädigten vor. Allerdings soll es weitere Geschädigte geben, die bislang noch keine Strafanzeige gestellt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 854-0, per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de oder über die Onlinewache (https://portal.onlinewache.polizei.de/de/) zu melden. Bislang gibt es keine Täterhinweise, der Großteil der Straftaten wurde in den Nachtstunden verübt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell