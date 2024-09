Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert mit Fahrzeug unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.09.2024 gegen 16:50 Uhr wurde die Polizei Neustadt über eine Autofahrerin informiert, die in unüblicher Fahrweise von der BAB 65 über die Anschlussstelle Neustadt Nord in die Branchweilerhofstraße fuhr. In der Schlachthofstraße konnte die Frau kontrolliert werden. Alkoholgeruch wurde festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,65 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

