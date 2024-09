Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberische Erpressung an Bahnhof

Grünstadt-Asselheim (ots)

Bereits am Montag, 23.09.2024, wurde ein 15-Jähriger aus Grünstadt Opfer einer Räuberischen Erpressung. Der Jugendliche befand sich kurz vor 07:00 Uhr am Bahnhof in Grünstadt-Asselheim, als er von einem Mann gefragt wurde, was er in den Taschen habe. Speziell wurde nach Geld gefragt. Als der Geschädigte darauf nicht reagierte, habe der Täter ein Messer gezogen und damit gedroht. Daraufhin habe der Jugendliche dem Täter einen geringen Geldbetrag ausgehändigt. Täter und Opfer stiegen danach in den Zug in Richtung Eisenberg. Zu weiteren Forderungen und Bedrohungen seitens des Täters sei es nicht gekommen. Laut des Geschädigten befand sich zur Tatzeit lediglich ein weiterer Mann am Bahngleis in Asselheim, welcher als Zeuge in Frage kommen könnte. Der Geschädigte konnte in seiner Vernehmung den Täter wie folgt beschreiben: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, dünne Statur, kurze blonde Haare (Seitenscheitel), dunkelblonder Vollbart, weiße Schuhe, blaue Jeans, rot-orangener Pullover, dunkelbraune Jacke. Hinweise zur Tat und/oder dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

