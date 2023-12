Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Überörtliche Hilfeleistung in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Samstag, 23.12.2023, 16:09 Uhr - Zur überörtlichen Hilfeleistung wurde am Samstag die Bezirksbereitschaft 1 Düsseldorf alarmiert. Zu dieser Bereitschaft, die sich aus Kräften verschiedener Feuerwehren des Regierungsbezirkes Düsseldorf zusammensetzt, gehört auch die Feuerwehr Xanten. Sie stellt in diesen Fällen vier Kräfte, sowie einen Einsatzleitwagen.

Ziel des Einsatzes war Oberhausen, aufgrund des anhaltend hohen Pegels der Ruhr war hier ein Damm aufgeweicht, den es zu befestigen und zu schützen galt. Andere Einheiten hatten hier bereits die Logistik eingerichtet und waren seit Stunden im Einsatz, sodass sie durch die neuen Kräfte der Bezirksbereitschaft 1 abgelöst werden mussten.

Bis etwa Mitternacht galt es daher für die Kräfte den Damm weiter mit Vlies und Sandsäcken zu ertüchtigen. Anschließend wurden sie ihrerseits durch neue Kräfte abgelöst. Gegen 01:30 Uhr waren die Xantener Kräfte wieder am Heimatstandort. Der Einsatz in Oberhausen dauert weiter an.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell