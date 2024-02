Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von drei Komplettradsätzen

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

In der Nacht von Montag, den 19.02.2024 auf Dienstag, den 20.02.2024 entwendeten unbekannte Täter von dem Parkplatz eines Autohauses auf der Dausfelder Höhe drei Kompletträdersätze. Die Radsätze waren an drei fabrikneuen SUVs montiert. Durch den Diebstahl entstand auch an den Fahrzeugen Sachschaden, so dass derzeit von einer Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich ausgegangen werden muss.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (06551/942-0 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell