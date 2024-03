Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Batterien und Kupferkabel bei Diebstahl erbeutet

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (20.3.) auf eine Baustelle im Stadtteil Bessungen abgesehen. Zwischen 19 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am darauffolgenden Morgen drangen die Kriminellen durch eine aufgehebelte Tür in die dortige Turnhalle in der Ludwigshöhstraße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie nach aktuellen Erkenntnissen zwei Batterien sowie rund 100 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von circa 500 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

