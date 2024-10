Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte +++ Mehrere Einbrüche +++ Brand zweier Container +++ Anbauteile von Minibagger entwendet +++ Sachbeschädigungen an PKW

Wiesbaden (ots)

1. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Sonntag, 20.10.2024, 15.30 Uhr

(jh)Am Sonntagnachmittag leisteten zwei Personen im Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und versuchten, die eingesetzten Beamten zu attackieren. Gegen 15.30 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers in Wiesbaden in der Klarenthaler Straße einen PKW, in welchem insgesamt vier Personen saßen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass das Auto möglicherweise zur Begehung von Straftaten verwendet wird. Daher sollte dieses sichergestellt werden. Der 41-jährige Fahrer des Fahrzeuges zeigte sich damit nicht einverstanden. Er protestierte lautstark gegen die polizeiliche Maßnahme, bevor er versuchte zu flüchten. Dabei konnte er durch die Polizeibeamtinnen und -beamten eingeholt und festgehalten werden. Unter anderem durch Schlagbewegungen in Richtung der Einsatzkräfte versuchte der Wiesbadener, seine Festnahme zu verhindern. Seine 44-jährige Beifahrerin versuchte ebenfalls die Festnahme zu unterbinden, indem sie sich zunächst zwischen die Beamten und den 41-Jährigen stellte. Anschließend nahm sie einen Stein zur Hand und plante, diesen auf die Beamten zu werfen. Durch Eingreifen der Beamten konnte sie davon abgehalten werden. Beide Personen wurden zunächst festgenommen und zum 3. Polizeirevier in Wiesbaden verbracht. Dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

2. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, Eckbornstraße, Teplitzstraße, Werner-Hilpert-Straße, Ahornstraße, Weinbergstraße, Freitag, 18.10.2024 bis Sonntag, 20.10.2024

(jh)Im Verlauf des Wochenendes kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen.

Am Freitag scheiterten Einbrecher zwischen 7 Uhr und 15 Uhr in der Eckbornstraße im Stadtteil Naurod an einer Tür. Die Täter hatten versucht die Tür, welche zum Wintergarten eines Einfamilienhauses gehört, aufzuhebeln. Dies misslang, weshalb die Täter anschließend die Flucht antraten.

Zwischen Sonntag, dem 13.10.2024, gegen 13 Uhr und vergangenem Freitag, gegen 19 Uhr brachen Unbekannte in der Teplitzstraße im Wiesbadener Stadtteil Biebrich die Tür einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten einen Fernseher sowie eine Spielkonsole im Wert von mehreren Hundert Euro, bevor sie flüchteten. Der an der Tür entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

In der Werner-Hilpert-Straße hebelten Einbrecher am Samstag zwischen 13.10 Uhr und 13.15 Uhr das Fenster eines Mehrzweckraums eines Reihenhauses auf und drangen so in diesen ein. Die Täter entwendeten einen Laptop sowie ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von mehreren Tausend Euro. Der am Fenster entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Auch in der Ahornstraße hebelten Unbekannte ein Fenster auf. Zwischen Samstag, gegen 16 Uhr und Sonntag, gegen 7.45 Uhr drangen sie über das Fenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten dieses. Ob die Täter Beute machen konnten ist bislang nicht abschließend geklärt. Sie verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro an dem Fenster.

In der Weinbergstraße lösten Unbekannte am Sonntag, gegen 19.15 Uhr den Alarm aus, als sie ein Fenster an einem Mehrfamilienhaus aufhebelten. Trotz des laufenden Alarms durchsuchten sie zunächst die Wohnräume, bevor sie flüchteten. Ob die Einbrecher vor ihrer Flucht Beute machen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Brand zweier Container,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, Montag, 21.10.2024, 03.15 Uhr

(jh)Am frühen Montagmorgen brannten in Wiesbaden zwei Container.

Um 3.18 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand im Bereich der Kostheimer Landstraße im Stadtteil Mainz-Kostheim informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Altpapiercontainer und ein Altkleidercontainer in Vollbrand. Ein weiterer Altpapiercontainer wurde durch die Hitze beschädigt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Anbauteile von Minibagger entwendet,

Wiesbaden-Klarenthal, Stollenweg, Freitag, 18.10.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 20.10.2024, 16.40 Uhr

(rc) Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Wiesbaden-Klarenthal mehrere festverbaute Fahrzeugteile eines Minibaggers der Marke "Kubota". Aufgrund des Gewichts der Fahrzeugteile wurde vermutlich ein Transportfahrzeug verwendet.

Im Laufe des Wochenendes haben die unbekannten Täter im Stollenweg auf einem Parkplatz an einem Minibagger der Marke "Kubota" die festmontierte Holzzange, den dazugehörigen Rotator und die Aufhängungsplatte professionell abgebaut und entwendet. Aufgrund des Eigengewichts der entwendeten Fahrzeugteile benutzten sie vermutlich ein Transportfahrzeug. Der Wert der entwendeten Anbauteile beträgt mehrere Tausend Euro.

Sollten Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 an das 3. Polizeirevier in Wiesbaden.

5. Sachbeschädigungen an PKW,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim, Römerfeld, Steinern Straße, Siebenmorgenweg, Donnerstag, 17.10.2024 bis Sonntag, 20.10.2024

(jh)In Wiesbaden wurden in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Insgesamt sechs Fahrzeuge fielen Vandalen zwischen Donnerstag und Sonntag in den Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim zum Opfer. Die Fahrzeuge der Marken Mercedes, Opel, Renault und Ford parkten in der Straße "Römerfeld", in der Steinern Straße und im Siebenmorgenweg. Durch Kratzer wurden an den Fahrzeugen Schäden in einer Gesamthöhe von rund 6.500 Euro.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

6. Unbekannter Täter wirft einen Stein in die Scheibe einer Sauna, Wiesbaden-Bierstadt, Leibnizstraße, Thermalbad, Freitag, 18.10.2024, 23.30 Uhr

(rc) Am Freitagabend warf ein unbekannter Täter in einem Thermalbad eine Scheibe im dortigen Saunabereich ein.

Um 23.30 Uhr warf ein unbekannter Täter mit einem großen Stein von außen eine Scheibe des Saunabereiches in einem Thermalbad in der Leibnizstraße ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Sollten Sie Täterhinweise geben können, bitten wir Sie, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell