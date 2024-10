POL-MA: Heidelberg: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Dienstagnachmittag hielt eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem VW an einer rot zeigenden Ampel in der Straße "Steigerweg". Gegen 15:15 Uhr touchierte ein entgegenkommender Bus ihr Auto. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich ...

mehr