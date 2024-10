Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfallflucht durch Busfahrer - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag hielt eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem VW an einer rot zeigenden Ampel in der Straße "Steigerweg". Gegen 15:15 Uhr touchierte ein entgegenkommender Bus ihr Auto. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum unbekannten Busfahrer mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell