POL-WI: Handtasche geraubt und geschlagen +++ Polizeieinsatz nach gemeldeter Waffe +++ Wohnungseinbrüche +++ Automat aufgebrochen +++ Unfall mit hohem Sachschaden

1. Handtasche geraubt und geschlagen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Platz, Mittwoch, 23.10.2024, 18.25 Uhr

(jh)Am Mittwoch wurde einer Frau in Wiesbaden die Handtasche geraubt. Zudem wurde sie geschlagen. Eine 77-jährige Wiesbadenerin war gegen 18.25 Uhr fußläufig im Bereich des Kaiser-Friedrich-Platzes unterwegs. Zuvor war sie bereits von der späteren Täterin angesprochen worden. Diese griff plötzlich von hinten nach der Handtasche der Wiesbadenerin und riss an dieser. Die 77-Jährige hielt ihre Handtasche jedoch fest. Die Unbekannte schlug ihr daher zwei Mal mit der Faust in das Gesicht, weshalb die Wiesbadenerin ihre Tasche losließ. Die gewalttätige Unbekannte flüchtete in der Folge. In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Täterin wird beschrieben als circa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, mit osteuropäischem Phänotyp sowie dunklen langen Haaren. Sie trug einen hellen grau-beigen Mantel.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Polizeieinsatz nach gemeldeter Waffe, Wiesbaden, Frankenstraße, Mittwoch, 23.10.2024, 22.50 Uhr

(jh)Am Mittwochabend kam es in Wiesbaden zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Person mit einer Waffe in einer Wohnung gemeldet worden war. Über den Notruf der Polizei wurde mitgeteilt, dass eine Person in der Frankenstraße aus einer Wohnung heraus mit einer Waffe auf Passanten gezielt habe. Die Polizei konnte die Wohnung, in welcher sich zwei Personen befanden, lokalisieren und umstellen. Diese wurden durch die Polizei aus der Wohnung gesprochen und festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden ein Luftgewehr, zwei Schreckschusswaffen, eine Softairwaffe sowie mehrere Messer aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

3. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Weinbergstraße, Schöne Aussicht, Festgestellt am 23.10.2024

(jh)In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

Zwischen Montag und Mittwochmittag kletterten Unbekannte in der Weinbergstraße auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie die Balkontür auf und gelangten so ins Innere. Nach der Durchsuchung der Räumlichkeiten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Gleich zweimal schlugen Einbrecher in der Straße "Schöne Aussicht" am Mittwoch zu. Zwischen 8.30 Uhr und 19.30 Uhr rissen Unbekannte die Außenkonstruktion einer Dunstabzugshause der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ab. Auf diese Art gelang es den Tätern ein Fenster zu öffnen und ins Wohnungsinnere zu gelangen. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten unter anderem Schmuck mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Im Schutz der Dunkelheit versuchten Unbekannte zwischen 18.35 Uhr und 19 Uhr die Balkontür einer Praxis aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten daraufhin. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann einer der Täter als männlich, circa 1,80 Meter groß und mit schwarzem Haar beschrieben. Er trug einen grauen Pullover und eine schwarze Kapuze.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Automat aufgebrochen,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Montag, 21.10.2024, 11 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024, 10.20 Uhr

(jh)Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in Wiesbaden einen Zigarettenautomaten auf. Der Automat in der Hasengartenstraße war zuletzt am Montag, gegen 11 Uhr überprüft worden. Am Mittwoch, gegen 10.20 Uhr wurde schließlich die Beschädigung festgestellt. Die Diebe hatten den Automaten aufgehebelt und anschließend Zigaretten sowie das Bargeld aus der Geldkassette entnommen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen vierstellen Betrag. Der am Automaten entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Rathausstraße/August-Laut-Straße, Mittwoch, 23.10.2024, 11.30 Uhr

(jh)Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwoch in Wiesbaden. Ein 68-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem BMW die Rathausstraße von der Straße der Republik aus in Richtung Wilhelm-Tropp-Straße. Ein 35-jähriger Oberurseler beabsichtigte mit seinem Kia die Kreuzung an der Rathausstraße zu passieren und übersah dabei den bevorrechtigten Wiesbadener. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Stand blieben beide Unfallbeteiligte unverletzt.

