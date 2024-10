Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Restaurant +++ In Kindergarten reingebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Flotowstraße, Walkmühlstraße, Am Königsfloß, Eichenweg, Festgestellt am 22.10.2024

(jh)In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in Wiesbaden auf Beutezug.

Am Dienstag versuchten Unbekannte gegen 19 Uhr in der Flotowstraße die Fenster der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Dadurch lösten sie den Alarm aus und flüchteten anschließend. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro.

Zwischen vergangenem Mittwoch, gegen 14 Uhr und Dienstag, gegen 9.45 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Walkmühlstraße auf und gelangten so in diese. Nach der Durchsuchung der Wohnräume traten die Täter die Flucht an. Ob sie Beute machen konnten ist bislang nicht bekannt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

In der Straße "Am Königsfloß" nutzten unbekannte Täter die Zeit zwischen Sonntag und Dienstag, gegen 11.30 Uhr und drangen in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem sie zunächst an einem ersten Kellerfenster gescheitert waren, hebelten sie ein anderes Kellerfenster auf und gelangten so ins Hausinnere. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und traten in der Folge die Flucht an. Bisher ist nicht abschließend geklärt, ob die Täter Beute machten. Der Schaden an den Fenstern wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug einer der Täter Handschuhe, eine dunkle Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Ein weiterer Täter trug ebenfalls Handschuhe, ein graues Oberteil, eine graue Jogginghose der Marke "Under Armor" sowie schwarze Schuhe.

Im Stadtteil Naurod bohrten am Dienstag Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.40 Uhr auf. Die Täter drangen so in die Wohnräume des Hauses im Eichenweg ein und durchsuchten diese. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, bevor sie die Flucht antraten. Der am Fenster entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeuge, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Ellenbogenstraße, Dienstag, 22.10.2024, 5.45 Uhr bis 6.20 Uhr

(jh)Am Dienstagmorgen kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Restaurant. Zwischen 5.45 Uhr und 6.20 Uhr drang ein Unbekannter in ein Lokal in der Ellenbogenstraße ein. Er verschaffte sich Zutritt zu den Kellerräumen und dem Kassenbereich. Der Täter durchsuchte die Räume und entwendete Bargeld, Getränke sowie Elektronikartikel im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro bevor er die Flucht antraten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter männlich, circa 40 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken sowie einen Drei-Tage-Bart. Der Unbekannte trug einen Rucksack bei sich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. In Kindergarten eingebrochen,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Dienstag, 22.10.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024, 6.45 Uhr

(jh)Einbrecher richteten zwischen Dienstag und Mittwoch in einer Kindertagesstätte in Wiesbaden Schaden an.

Die Einrichtung war seit Dienstag, gegen 17 Uhr geschlossen. Am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr wurde festgestellt, dass sich Unbekannte in der Zwischenzeit Zutritt verschafft hatten. Dazu beschädigten die Täter die Scheibe einer Tür und drangen auf diesem Weg in die Räumlichkeiten ein. Eine weitere Scheibe einer Tür zu Büroräumlichkeiten sowie zwei Fenster in Kitagruppenräumen wurden ebenfalls beschädigt. Die Täter durchsuchten die Räume bevor sie die Flucht antraten. Im Rahmen ihrer Flucht beschädigten sie ein weiteres Fenster. Ob die Täter etwas aus der Einrichtung entwendeten, ist bislang nicht abschließend bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher nicht abschließend fest.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

