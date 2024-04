Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240404.2 Kiel: Zeugenaufruf nach mehreren Mülltonnenbränden in Elmschenhagen

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Elmschenhagen zu insgesamt sechs Bränden. Dabei setzten unbekannte Täter unter anderem mehrere Mülltonnen in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion nahm die Ermittlungen auf.

In der Zeit zwischen 23:50 und 02:30 Uhr kam es in der Nacht zu sechs Bränden im Stadtteil Elmschenhagen. Im Klagenfurter Weg und Ellerbeker Weg sowie im Tiroler Ring setzten bisher unbekannte Täter mehrere Mülltonnen sowie einen Kleidercontainer und einen Müllcontainer in Brand. In der Preetzer Straße wurde neben mehreren Mülltonnen auch ein angrenzender Carport, in dem ein PKW stand, beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Personen kamen durch die Brände nicht zu Schaden. Wohnhäuser wurden nicht beschädigt.

Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beatimmen und Beamten suchen Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431/160 3333 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Alina Kelbing

