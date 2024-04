Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240402.3 Kiel: Festnahme und Zeugenaufruf nach zwei Raubtaten

Kiel (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es sowohl im Stadtteil Exerzierplatz als auch im Stadtteil Mettenhof zu einem schweren Raub. In einem Fall nahmen die Einsatzkräfte einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Das zuständige Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion sucht nun dringend Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können.

Gegen 6 Uhr meldete sich ein 23-Jähriger beim 3. Polizeirevier und gab an, kurz zuvor ausgeraubt worden zu sein. Sofort fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen nach Mettenhof, wo er bei der dortigen Polizeistation wartete. Er gab an, dass er gemeinsam mit zwei Männern von einer Bar in der Innenstadt mit einem Taxi nach Mettenhof gefahren sei. Dort sei man auf Höhe der Stockholmstraße ausgestiegen. Einer der Männer sei weggegangen, dafür seien zwei weitere hinzugekommen.

Auf Höhe der Tankstelle habe ihm derjenige, mit dem der 23-Jährige zuvor im Taxi gegessen habe, eine Flüssigkeit in die Augen gesprüht. Anschließend hätten ihn die Personen zu Boden gebracht und ihn mehrfach geschlagen. Einer der Täter habe ihm sein Smartphone und sein Portemonnaie mit zwei Bankkarten weggenommen. Unter der Androhung von weiteren Schlägen habe einer der Täter die Herausgabe des PIN-Codes für die Bankkarten gefordert.

Ein zufällig mit Hund vorbeikommender Passant habe nachgefragt, ob alles in Ordnung sei. Dieser habe sich aber entfernt, als ihm einer der Männer gesagt habe, dass es sich nur um Spaß handeln würde. Nach kurzer Zeit hätten sich die drei Personen dann in unbekannte Richtung entfernt.

Die sich in der Fahndung befindlichen Einsatzkräfte nahmen in Tatortnähe an einer Tiefgarageneinfahrt eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutraf, vorläufig fest. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige kam zunächst ins Polizeigewahrsam. Nach Entscheidung eines Richters kam er jedoch nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Eine Beschreibung der Mittäter des Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Kurz vor halb 5 Uhr morgens machte eine Frau eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers im Knooper Weg auf sich aufmerksam. Die 50-Jährige gab an, kurz zuvor in der Damperhofstraße von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Der Unbekannte habe dann ihre Handtasche samt Portemonnaie entwendet und sei in Richtung Körnerstraße geflüchtet.

Hinzugerufene Rettungssanitäter versorgten die Frau vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Sie beschrieb den Täter als männlich und schlank. Weitere Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

In beiden Fällen ermittelt das K13 aufgrund des Verdachts des schweren Raubes. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten suchen in beiden Fällen Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können. Insbesondere bitten sie den Passanten mit dem Hund, der sich in Mettenhof nach dem Wohlbefinden des Geschädigten erkundigte, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431/160 3333 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Alina Kelbing

