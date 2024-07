Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. RW) Polizeieinsatz nach Androhung einer Gewalttat (26.07.2024)

Rottweil (ots)

In der Nacht zu Samstag hat gegen 23.15 Uhr ein 51-Jähriger bei der Polizei telefonisch eine schwere Straftat zum Nachteil einer anderen Person angedroht. Der in der Vogelsangstraße wohnhafte Mann weigerte sich gegenüber Polizeibeamten die Türe zu öffnen und verhielt sich unkooperativ. Aufgrund der bestehenden Gewaltandrohung und des psychisch auffälligen Zustands des 51-Jährigen, verschafften sich Polizeibeamte Zutritt zum Wohnhaus und konnten den Anrufer in Gewahrsam nehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, brachten die Beamten den 51-Jährigen in eine Fachklinik. Ein Polizeibeamter wurde durch einen gezielten Tritt gegen den Oberkörper leicht verletzt. Mehrere Streifen umliegender Polizeireviere unterstützten die Polizei Rottweil bei diesem Einsatz.

