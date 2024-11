Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit gestürzter Pedelec-Fahrerin

Zweibrücken (ots)

Am 23.11.2024 befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Pedelec um 07:45 Uhr die Oselbachstraße in Richtung Alte Ixheimer Straße und wollte in diese nach rechts abbiegen. Auf gerader Strecke verlor sie auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Zweirad, rutschte und stürzte zu Boden. Nach momentanem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Frau wurde bei dem Sturz verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. |PIZW

