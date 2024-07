Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Schwakenreute/ Lkr. Konstanz) Unbekannte zünden eine Holzeingangstür eines unbewohnten Werksgebäudes in Brand- Hinweise erbeten (19.07.2024)

Mühlingen-Schwakenreute (ots)

Die Polizei in Stockach ermittelt wegen einer Brandstiftung auf einem ehemaligen Werksgelände in Schwakenreute. Unbekannte haben vermutlich in der Nacht auf Freitag in einem mittlerweile unbewohnten Werksgebäude ein Feuer angezündet, welches am Freitagmorgen auf die Holzeingangstür übergriff. Ein Zeuge stellte gegen 9.30 Uhr eine Rauchentwicklung fest und verständiget die Feuerwehr. Die Abteilungen Mühlingen-Zoznegg und Stockach-Hoppetenzell kamen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Löscharbeiten waren nicht mehr von Nöten, da lediglich noch eine Rauchentwicklung feststellbar war. Die Höhe des entstandenen Schadens am vermutlichen Abrissgebäude ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07771 9391-0 zu melden.

