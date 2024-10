Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto zerkratzt - Roller gestohlen - Fahrraddiebstahl - In Gaststätte eingebrochen

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagabend wurde ein Audi, der in der Straße Im Baumstückle geparkt war, von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 17 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten Audi und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Entsprechende Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Montag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr wurde ein Audi, der in der Alfred-Kärcher-Straße geparkt war, auf der kompletten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Roller gestohlen

Zwischen Sonntag und Montag wurde in der Silcherstraße ein Roller vom Hersteller SYM mit dem Versicherungskennzeichen 632 SCI gestohlen. Hinweise auf den Dieb bzw. auf den Verbleib des Rollers nimmt der Polizeiposten Schwaikheim telefonisch unter der Nummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Am Samstag zwischen 4 Uhr und 17 Uhr wurde ein rosa-weißes Fahrrad vom Hersteller Lakes, das am Fahrradabstellplatz am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht durch Radfahrer gesucht

Ein bisher unbekannter Radfahrer befuhr am Montagabend gegen 20:20 Uhr die Gollenhofer Straße. Auf Höhe der Bushaltestellte "In den Hofäckern" kam dem laut Zeugenaussagen offensichtlich alkoholisierten Radfahrer ein Pkw entgegen, woraufhin dieser nach rechts auswich und ein geparktes Auto touchierte, das dabei beschädigt wurde. Anschließend wollte der bisher unbekannte Unfallverursacher die Unfallstelle zu Fuß verlassen, sein Fahrrad schob er hierbei. Als sich eine Zeugin in den Weg stellte und den Mann daran hindern wollte, stieß er mit dem Vorderreifen gegen deren Beine und verletzte die Frau dabei leicht. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung des Steinbruchs in Weiler zum Stein. Ob er sich beim Unfall Verletzungen zuzog, ist unklar. Er soll laut Zeugin Mitte bis Ende 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein und zum Tatzeitpunkt eine dunkle Bomberjacke sowie eine dunkle Wollmütze getragen haben.

Hinweise zu dem bisher unbekannten Radfahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: In Gaststätte eingebrochen

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Pizzeria in der Straße Tannwiese ein und entwendeten mehrere hundert Euro Münzgeld sowie mehrere Wein- und Schnapsflaschen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Weissach im Tal: Motorradunfall

Am Montag gegen 17:45 Uhr übersah ein 59-jähriger Renault-Fahrer von der Forststraße kommend einen vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Yamaha-Fahrer, der auf der Stuttgarter Straße in Richtung Lindenplatz unterwegs war. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte der Motorradfahrer, verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Backnang und bittet um weitere Zeugenhinweise unter 07191 9090.

