Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vollsperrung der K1849 nach Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Vollsperrung der K1849 nach Unfall-Zeugen gesucht

Die K1849 musste am Montagnachmittag nach einem Unfall zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert Stand 16.30 Uhr noch an, düfte aber in Kürze aufgehoben werden. Gegen 14.45 Uhr streiften sich im Begegnungsverkehr eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ein Jeep-Fahrer, dessen Alter noch unbekannt ist. Beide Fahrer verletzten sich zumindest leicht und wurden vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. An den Fahrezugen entstand Sachschaden, der auf rund 50.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.

