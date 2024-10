Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzung, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein leichtverletzter Motorradfahrer sowie rund 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag kurz vor 15:30 Uhr in der Schillerstraße. Eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von der Schillerstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich wollte ein 62 Jahre alter Motorradfahrer den VW überholen, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Waiblingen: Aufgefahren

Eine 58 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Montag kurz vor 6:30 Uhr die B14 und verließ diese an der Ausfahrt Waiblingen-Nord. An der Einmündung zur K 1858 fuhr sie auf den Ford einer 24-Jährigen auf, die verkehrsbedingt wartete. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, die Ford-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen

Waiblingen: Auto zerkratzt

Am Montag zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr wurde ein Pkw, der vor einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße geparkt war, im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag, 06:00 Uhr in ein Haus im Größeweg ein. Wie sich die Täter Zugang verschafften ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck im Wert von über 4.000 Euro entwendet. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Mit Faust geschlagen

Am Montag kam es gegen 10:10 Uhr zu Streitigkeiten und Faustschlägen in der Straße Roßlauf. Nachdem sich ein 28-jähriger Mann nicht beruhigen ließ, wurde er durch einen 48-jährigen Security-Mitarbeiter des Gebäudes verwiesen. Daraufhin schlug der 28-Jährige dem 48-Jährigen ins Gesicht. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07191 9090.

Schorndorf-Weiler: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Sonntag ein gelbes Mountainbike der Marke "Steppenwolf". Das Fahrrad war unverschlossen in der Winterbacher Straße abgestellt und hatte einen Wert von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Rollator entwendet

Einer 86-jährigen Frau aus Alfdorf wurde am Montag zwischen 07:50 Uhr und 07:55 Uhr ihr roter Rollator entwendet. Diesen hatte die Seniorin nur ein paar Minuten im Buchenweg aus den Augen gelassen. Der Rollator hat einen Wert von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Welzheim unter 07182 928111 zu wenden.

Alfdorf: Unfall auf Parkplatz

Am Montag gegen 10:40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Skoda einen Firmenparkplatz in der Limesstraße. Dort kam es zu einem Unfall mit dem dort geparkten VW-Passat eines 33-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Welzheim: Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Sonntag, 21:00 Uhr bis Montag, 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gastwirtschaft in der Straße Tannwiese. Dort entwendeten sie etwa 350 Euro Bargeld und mehrere Flaschen Alkohol im Wert von etwa 200 Euro. Ferner entstand Sachschaden am Gebäude in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Welzheim unter Telefonnummer 07182 928111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell