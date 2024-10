Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Baucontainer aufgebrochen - Diebstahl - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW zerkratzt

Ein VW, der zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen auf Parkplätzen in der Spessartstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit im Bereich der Heckklappe und der hinteren Stoßstange zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Bopfingen: Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle in der Neue Nördlinger Straße wurde zwischen Donnerstag und Montag ein Baucontainer aufgebrochen und daraus ein Makita Baustellenradio sowie ein Zimmermannshammer entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 280 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad entwendet

Ein Fahrrad der Marke Canyon im Wert von etwa 1500 Euro wurde am Montag zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr in der Postgasse entwendet. Dort war es an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Verpflegungsstand

Am Samstagnachmittag wurde am Schmiedeberg ein Verpflegungsstand für den Albmarathon betrieben. Nachdem alle Läufer den Stand passiert hatten, räumte das Personal den Stand gegen 17:30 Uhr zusammen und legte die Dinge zur Abholung bereit. Als der Verpflegungsstand, der aus zwei Biertischen, einer Bierbank, drei Getränkebehältern, einer Thermophore sowie einer Eurobox bestand, gegen 19 Uhr abtransportiert werden sollte, war komplett alles entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

An einem VW Jetta, der zwischen Montag und Samstag in der Oderstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit der Reifen vorne links sowie hinten links zerstochen. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell