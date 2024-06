Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zaun beschädigt und weggefahren - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Celle . Winsen/Aller (ots)

Am 05.06.2024, zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr kam es in Winsen / Aller in der Straße "Alte Celler Heerstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer / die Fahrerin eines zuvor dort im Bereich der Hausnummer 49 geparkten blau-weißen Transporters hatte beim Ein- oder Ausparken einen Zaun beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05143/667720 mit der Polizei in Wietze in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell