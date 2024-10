Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht - Beschädigung einer Solaranlage und Diebstahl auf Baustelle

Aalen (ots)

Crailsheim: Solaranlage beschädigt

Eine Solaranlage, welche auf einem Hügel in der Wilhelm-Maybach-Straße montiert war, wurde zwischen Freitag und Montag 9:15 Uhr beschädigt. Durch bislang Unbekannte soll eine Flasche auf eine Kollektorplatte geworfen, wodurch die Solaranlage defekt ging und ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Die Ermittlungen hierzu dauern an, die Polizei Bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise zu den Unbekannten unter der Rufnummer 07951 4800.

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Von einem Baustellengelände in der Friedrich-Bergius-Straße wurde zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 8:30 Uhr mehrere elektrische Werkzeuge entwendet. Unbekannte öffneten einen verschlossenen Werkzeugschrank, welcher offen zugänglich auf dem Baustellengelände stand. Anschließend entwendeten sie die Werkzeuge in einem Sachwert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

