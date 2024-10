Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstände, Unfälle, Bedrohung & Autofahrer mit über 80 km/h zu schnell gemessen

Aalen (ots)

Schwaikheim: Mann widersetzt sich Polizeibeamten

Gegen einen 29-jährigen Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Max-Eyth-Straße sollte am Sonntagnachmittag kurz vor 17:30 Uhr ein Vorführbefehl aufgrund einer nicht bezahlten Geldstrafe vollstreckt werden. Als der Mann festgenommen werden sollte, wehrte er sich hiergegen erheblich. Er wurde letztlich zu Boden gebracht, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Verletzt wurde bei den Widerstandshandlungen niemand.

Großaspach: Autofahrer mit über 80 km/h zu schnell gemessen

Beamte des Polizeireviers Backnang führten am Samstagabend auf der B 328 Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurde kurz nach 21 Uhr ein 40 Jahre alter VW-Fahrer mit über 150 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Auf den Raser kommt nun neben einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro auch ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

Backnang: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Am Freitag, 25.10.2024 gegen 16:50 Uhr wurde in der Eugen-Adolff-Straße eine 40-jährige Honda-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen eines Vortestes wies die Honda-Fahrerin einen Alkoholgehalt von über 1,5 Promille auf. Auf dem Weg zur Blutentnahme verhielt sich die 40-jährige aggressiv und versuchte mehrmals an ihre Tasche zu gelangen. Als dies durch unterbunden werden sollte, trat die 40-jährige mehrfach nach einem Polizeibeamten, der unverletzt blieb. Da sich Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand bei der 40-jährigen verdichteten, wurde sie einem Arzt vorgestellt, der die Frau in eine Fachklinik einwies.

Backnang: Bedrohung

Am Freitag, 25.10. wurde gegen 20:40 Uhr der Polizei gemeldet, dass sich mehrere Kinder an der Schule im Seelacher Weg aufhalten und dort mit einer Art Flammenwerfer hantieren würden. Dies verärgerte einen 31-jährigen Anwohner, dass es zwischen ihm und zwei der Kinder (13 ,12) zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf er die Kinder bedroht und festgehalten haben soll. Bei dem mutmaßlichen Flammenwerfer hat es sich um eine Spraydose gehandelt, dessen Sprühstrahl durch die Kinder mittels Feuerzeug entzündet wurde. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt führt das Polizeirevier Backnang.

Backnang: Verkehrsunfall

Am Samstag ereignete sich gegen 16:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Sulzbacher Straße, auf Höhe der Haller Straße. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer wollte nach links in die Haller Straße fahren und übersah den vor ihm verkehrsbedingt wartenden VW-Polo eines 51-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Affalterbach: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Winnender Straße wurde am Samstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr ein dort parkender BMW beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell