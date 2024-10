POL-EL: Bawinkel - Zeugen nach Einbruch in Angelgeschäft gesucht

Nordhorn (ots) - Zwischen Mittwoch 15.50 Uhr und Donnerstag 11.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Dienstgebäude der Malteser an der Zeppelinstraße. Anschließend durchsuchten sie Räumlichkeiten und Fahrzeuge. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. ...

mehr