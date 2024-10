Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Widerstand im Krankenhaus - Unfallfluchten - Von Zug erfasst - Diebstahl - Sonstiges

Ellwangen/Espachweiler: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen vermutlich beim Rangieren einen Audi, der auf einem Parkplatz einer Gaststätte im Bussardweg abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Jagstzell: Rollerfahrer leicht verletzt

Ein 53-jähriger Seat-Fahrer fuhr am Samstag gegen 9:30 Uhr in die Einmündung B290/K3228 vor Jagstzell nach links ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen mit seinem Piaggio-Roller. Der Roller-Lenker musste aufgrund dessen stark abbremsen und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Waldstetten: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 9:45 Uhr, schlugen Unbekannte an einem Pkw, der in einer Tiefgarage im Rechbachweg abgestellt war, die Seitenscheibe ein. Anschließend entwendeten die Diebe einen Geldbeutel mit 70 Euro Bargeld sowie diversen Bankkarten. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW, der in der Straße Unterm Bergschlößle abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von Zug erfasst

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurde am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd ein 35-jähriger Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Ein Verschulden Dritter am Tod des Mannes kann ausgeschlossen werden. Der Bahngleise Stuttgart - Aalen mussten für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag um ca. 19:30 Uhr einen VW, der in der Salzstraße geparkt war. Bei dem Fahrzeug des flüchtigen Verursachers handelte es sich vermutlich um einen weißen Audi. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Abtsgmünd: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 29-Jähriger kam mit seinem Motorrad des Herstellers Kawasaki am Sonntag gegen 15:50 Uhr auf der B19 bei Untergröningen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er musste anschließend schwer verletzt in ein Klinikum gebracht werden.

Aalen/Fachsenfeld: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Diebe entwendeten aus einem unverschlossenen Fahrzeug, das in einer Einfahrt in der Kreuzackerstraße abgestellt war, Bankkarten, Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Der Diebstahl fand zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 11:10 Uhr, statt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein Volvo, der von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Silcherstraße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich fuhr der flüchtigen Verursacher mit einem größeren Pkw mit Aufbau oder einem Lkw. Am Volvo entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Westhausen: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Diebe gelangten am Samstag gegen 23:45 Uhr durch eine Nebeneingangstür in ein Wohnhaus und entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat im Bereich Dalkinger Straße / Hofweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Widerstand im Krankenhaus

Das Polizeipräsidium Aalen wurde am Sonntagabend, um kurz vor 18:30 Uhr, über einen randalierenden Mann in der Notaufnahme im Ostalbklinikum informiert, welcher bereits die Verglasung einer Tür eingeschlagen hatte. Der 45-Jährige ging sofort auf die eintreffenden Beamten mit erhobenen Fäusten zu und bedrohte diese. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und es wurden ihm Handschließen angelegt. Hiergegen wehrte er sich massiv. Letztendlich konnte der Mann durch einen Arzt mit Medikamenten beruhigt werden. Nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass der 45-Jährige unter einer hochansteckenden Krankheit leidet, weswegen alle eingesetzten Beamten untersucht und behandelt werden mussten.

