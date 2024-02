Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche von Seniorin gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine 82 Jahre alte Seniorin in einem Einkaufsmarkt bestohlen. Einer der zwei mutmaßlichen unbekannten Täter lenkte die Dame gegen 16.00 Uhr ab und eine zweite Person entwendete in diesem Moment die Handtasche, die im vorderen Korb ihres Rollators verstaut war. Beide Täter verließen den Markt am Karlsplatz in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0054322/2024 zu melden. (ah)

