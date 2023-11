Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231115 - 2089 Frankfurt - Nied: Mann macht mit Leuchtfackel auf sich aufmerksam

Frankfurt (ots)

(be) Am späten Abend des 14.11.2023 entzündete ein 43-jähriger Mann in der Öffentlichkeit eine Leuchtfackel und zog so die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Es kam zur Festnahme.

Gegen 22:30 Uhr erblickte eine Streife des 16. Polizeireviers an der Straßenbahnhaltestelle "Birminghamstraße" einen 43-Jährigen, der eine entzündete Leuchtfackel in der Hand hielt. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten neben einer weiteren Fackel sowohl ein verbotenes Springmesser als auch Betäubungsmittel.

Er wurde zur weiteren Bearbeitung zum Polizeirevier gebracht und dort nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Der Mann muss sich nun nicht nur wegen des ordnungswidrigen Abbrennens eines bengalischen Feuers sondern auch wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell